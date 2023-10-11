Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября

Отопление в многоквартирных домах Ростова-на-Дону управляющие компании начнут включать с 11 октября. Соответствующее постановление накануне подписал глава администрации Алексей Логвиненко. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Перед подписанием документа господин Логвиненко провел интернет-голосование среди своих подписчиков по вопросу даты включения отопления. Большинство горожан проголосовали за начало отопительного сезона с 11 сентября.

«Необходимо будет провести регулировку внутридомовых систем теплоснабжения в жилфонде и довести параметры теплоносителя до нормативных величин. Предстоит подключить к теплоснабжению почти 5 тыс. домов»,– написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова