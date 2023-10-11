Участок улицы в Центральном районе Челябинска сделают двусторонним

В Челябинске введут двустороннее движение транспорта по улице Татьяничевой на участке от улицы Образцова до Гвардейской. Решение об этом было принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города, сообщают в мэрии.

Сейчас на участке улицы действует одностороннее движение. Работы по изменению его схемы планируется выполнить до 7 ноября.

«В настоящее время идет подготовка технического задания для проведения работ по изменению схемы организации движения и установке соответствующих знаков»,—поясняют в администрации Челябинска.

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