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Жители Губернского микрорайона Краснодара сообщили о закладках в домах

Жители элитного Губернского микрорайона Краснодара обеспокоены «закладчиками», орудующими в их домах. Они сообщают, что ночью им страшно спать в своих квартирах.

Фото: Loon

Фото: Loon

В соцсетях владельцы квартир отметили, что во всех подъездах переломаны плинтусы. Кто пускает ночью в дома подозрительных граждан, они не знают.

В пресс-службе УМВД по Краснодару «Ъ-Кубань» сообщили, что полиция предпринимает меры реагирования и отрабатывает поступающую информацию из соцсетей. Жителям рекомендовали сообщить о произошедшем в полицию.

«В случае обнаружения неизвестных веществ также нужно сообщить об этом в полицию, сотрудники которой проведут их изъятие с последующими проверочными мероприятиями»,— сообщили в УМВД по Краснодару.

Татьяна Ручкина

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