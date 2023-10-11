Жители Губернского микрорайона Краснодара сообщили о закладках в домах
Жители элитного Губернского микрорайона Краснодара обеспокоены «закладчиками», орудующими в их домах. Они сообщают, что ночью им страшно спать в своих квартирах.
Фото: Loon
В соцсетях владельцы квартир отметили, что во всех подъездах переломаны плинтусы. Кто пускает ночью в дома подозрительных граждан, они не знают.
В пресс-службе УМВД по Краснодару «Ъ-Кубань» сообщили, что полиция предпринимает меры реагирования и отрабатывает поступающую информацию из соцсетей. Жителям рекомендовали сообщить о произошедшем в полицию.
«В случае обнаружения неизвестных веществ также нужно сообщить об этом в полицию, сотрудники которой проведут их изъятие с последующими проверочными мероприятиями»,— сообщили в УМВД по Краснодару.
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