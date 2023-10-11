На трассе Екатеринбург — Тюмень «Газель» столкнулась с школьным автобусом

На трассе Екатеринбург — Тюмень «Газель» столкнулась со школьным автобусом, в котором находились девять детей. Авария произошла на 231 км трассы, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, водитель «Газель», который ехал в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем. В результате он допустил столкновение с движущимся впереди автобусом «Паз». В ДТП никто не пострадал. Детей доставили в школу резервным транспортом.

На месте ДТП работают сотрудники технического надзора ГИБДД и экипаж ДПС.

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