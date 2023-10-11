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В Татарстане для участников спецоперации могут сделать бесплатные парковки

Для участников спецоперации в Татарстане муниципальные парковки могут сделать бесплатными. Данный вопрос обсуждали представители некоммерческих общественных организаций на встрече с главой Минтруда региона Эльмирой Зариповой.

Фото: Мэрия Казани

Фото: Мэрия Казани

Сотрудник татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Максим Кононов предложил включить вопрос о бесплатных парковках для участников спецоперации в программу «Наш двор». По его словам, сейчас бойцам приходится оставлять машины непонятно где.

Госпожа Зарипова в ответ заявила, что возьмёт данный вопрос под свой контроль.

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