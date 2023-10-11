«Геленджик Арену» планируют открыть в начале 2024 года

Открытие многофункционального культурно-делового центра «Геленджик Арена» запланировано на первый квартал 2024 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на директора учреждения Дарью Дьякову.

«Сроки строительства увеличились в связи с ситуацией и из-за ухудшения логистических сетей, поэтому срок строительства вырос и выросли издержки на строительство»,— отметила Дарья Дьякова.

Строительство объекта началось весной 2020 года. Инвестором проекта стало АНО «Корпорация развития "Геленджик-2035"». На площади более 14 тыс. кв. м намерены построить большой концертный зал на 1,6 тыс. мест и малый зрительский зал на 289 мест, а также атриум с выставочной галереей и арт-пространством площадью 1,5 тыс. кв. м, конференц-зону и площадки на 2,5 тыс. мест для проведения мероприятий под открытым небом. Строительство объекта оценивалось в 3 млрд руб. Его планировали открыть в 2022 году.

Татьяна Ручкина

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