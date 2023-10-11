Жители Челябинской области стали реже идти на снижение зарплатных ожиданий

В третьем квартале около 30% соискателей из Челябинской области были готовы на снижение зарплатных ожиданий ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 38%. Об этом по итогам опроса сообщает сервис HeadHunter.

Число респондентов, не согласных на снижение зарплатных ожиданий, за год выросло с 40% до 45%. Чаще всего свои притязания по поводу размера оплаты труда готовы отстаивать специалисты сферы закупок (59%), управления персоналом (57%), инвестиций и консалтинга (56%).

На снижение требований по заработной плате больше согласных среди специалистов отрасли информационных технологий (52%), искусства, развлечений и масс-медиа (40%), и безопасности (39%).

«Еще 25% соискателей затруднились ответить и сомневаются в своем возможном выборе между более высокой зарплатой и гарантированным трудоустройством. В третьем квартале 2022 года таких было почти 23%»,— поясняют эксперты HeadHunter.

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