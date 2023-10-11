В Уфе перекроют движение на нескольких улицах в центре

В Уфе в среду будет запрещено движение автотранспорта на нескольких центральных улицах, сообщила пресс-служба мэрии Уфы. Так, с 9:00 до 13:00 ограничения будут действовать на участке улицы Пушкина (от перекрестка с Цюрупы до Ленина) и Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции). Кроме этого, до 13:00 будет перекрыта Театральная улица. Ограничения связаны с проведением на Советской площади церемонии посвящения школьников в «шаймуратовцы».

До 19:00 будет перекрыта Новомостовая улица от улицы Пушкина до Валиди. Ограничение вводится для подготовки и проведения церемонии открытия после реконструкции сада имени Аксакова.

До 12:30 будет закрыта парковка, прилегающая к площади Салавата Юлаева, где пройдет церемония возложения цветов к памятникам Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабабичу.

Наталья Балыкова

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