В Разгуляе откроется новое заведение создателей кафе «РисЛапша»

В Перми на ул. Пермской, 11, откроется новое заведение команды кафе «РисЛапша» с акцентом на европейскую и азиатскую кухни. Об этом сообщает ИА «Текст».

Название заведения — «Проект Рыбы». Оно расположится на втором этаже здания кафе «РисЛапша».

По информации источника, концепция меню «Проект Рыбы» будет построена вокруг рыбных блюд европейской и азиатской кухонь, а также будут морепродукты и коктейли. Формат работы заведения — Fine Dining. Сейчас заведение работает в тестовом режиме, по несколько часов в день.

Заведения команды «РисЛапша» работают в Перми по двум адресам: ул. Пермская, 11, и ул. Мильчакова, 33. Кафе специализируются на блюдах паназиатской кухни. Основатели заведений — Сергей Миков и Владислав Соколов также управляют рестораном итальянской кухни PizzaPasta.