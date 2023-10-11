В Курганской области ФСБ завела дело против пенсионерки, призывавшей к революции

Сотрудники ФСБ возбудили два уголовных дела в отношении 60-летней жительницы Шадринска, которая отрицала распад СССР. Она подозревается в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

По данным следствия, жительница Шадринска является сторонницей движения за возрождение СССР. Она не признает РФ как государство, пыталась пользоваться документами советского образца и призывала к революционному перевороту.

«На своих страницах в соцсетях пенсионерка размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя в стране, призывы к насильственному свержению государственной власти, уничтожению лиц по национальному признаку»,– сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Против пенсионерки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте