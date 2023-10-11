Сквер у Нижне-Выйского пруда в Нижнем Тагиле реконструировали за 100 млн рублей

В Нижнем Тагиле завершили реконструкцию сквера у Нижне-Выйского пруда. На благоустройства участка площадью 3,1 га было направлено более 100 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В ходе реконструкции в сквере установили металлический макет паровоза Черепановых, который создал тагильский мастер-скульптор Эдуард Пономаренко в честь 190 лет с момента изобретения первого русского паровоза. Также там появились спортивные, игровые и видовые площадки, установлены парковые качели. Подрядчик обновил ограждение и лестничные марши, пострил велодорожки.

В 2023 году в Свердловской области реконструируют 59 объектов, в том числе 46 общественных и 13 дворовых территорий. На эти работы направили 1,73 млрд руб.

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