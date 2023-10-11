Между Сочи и Улан-Удэ в летний сезон запустят авиарейсы

Между Сочи и Улан-Удэ в 2024 году запустят авиарейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Полеты будет выполнять авиакомпания I FLY. Они будут проходить с 31 мая по 29 октября дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Аэропорт Сочи остается единственным работающим на юге РФ. По последним данным, в весенне-летнем расписании полеты из российского курорта выполняются по 70 направлениям — 50 внутренних и 20 международных.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram