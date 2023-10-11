ВТБ профинансирует строительство логистического комплекса в индустриальном парке «Култаево»

Банк ВТБ открыл кредитную линию для строительства логистического центра в индустриальном парке «Култаево», сообщили в компании «БауИнвестГрупп», являющейся девелопером объекта. Кредитная линия в размере 6 млрд руб. открыта «БауИнвестГрупп» на семь лет.

Логистический комплекс в индустриальном парке «Култаево» будет иметь площадь более 117 тыс. кв. м, объект возведут в две очереди. Первую застройщик планирует запустить в сентябре 2024 года, вторую — в марте 2025-го. Комплекс предназначается для сортировки и хранения заказов федерального маркетплейса. Общие инвестиции в проект составят 7,6 млрд руб.

Напомним, в мае этого года проект логистического комплекса «БауИнвестГрупп» в индустриальном парке «Култаево» получил статус приоритетного инвестиционного. Отмечалось, что общество инвестирует в производственно-сортировочный центр площадью 41,8 тыс. кв. м более 1,5 млрд руб. К нынешнему моменту площадь планируемого логистического комплекса и размер инвестиций в него значительно выросли. Это не единственный проектируемый в Култаево складской комплекс, оренбургский девелопер «ПФО Групп» собирается построить там подобный объект площадью 54,4 тыс. кв. м.

Девелопером индустриального парка «Култаево» является компания «БауИнвестГрупп». Объект располагается в селе Култаево, в 12 км от Перми и в 3 км от аэропорта Большое Савино. Под размещение производственных предприятий в парке отведено 20 га. Резиденты парка получают в собственность земельные участки с готовой инфраструктурой и технологическим присоединением. Им предоставляются налоговые льготы, преференции и господдержка в реализации проектов.