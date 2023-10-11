Подросток из Новосибирска пойдет под суд за убийство ровесницы

В Новосибирской области 17-летний подросток предстанет перед судом по делу об убийстве, сообщает СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 9 мая обвиняемый в Искитимском районе после ссоры с ровесницей нанес ей множественные удары топором по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. В ходе предварительного следствия нападавший полностью признал свою вину.

Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время дело передано в Искитимский районный суд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев