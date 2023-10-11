В Сибири на 10% вырос спрос на репетиторов иностранных языков

Спрос на репетиторов по иностранным языкам в Сибирском федеральном округе в сентябре 2023-го к аналогичному период прошлого года вырос на 10%, следует из данных опроса платформы «Авито Услуги». В структуре спроса на английский приходится 69%, на китайский 28%, немецкий 11% и французский 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом хотя бы один иностранный язык сегодня изучает 20% опрошенных, а 30% планируют начать обучение в ближайшее время. В качестве основной мотивации 56% жителей регионов Сибири называют желание изучить другую культуру, 45% хотят свободно общаться во время путешествий, 37% желают продвинуться по карьерной лестнице.

С целью расширения кругозора и погружения в другую культуру иностранные языки в основном изучают респонденты в возрасте 25-44 лет (62%). Для успешной деловой коммуникации изучением занимаются люди в возрасте от 35 до 44 лет (44%). Для свободного общения во время путешествий изучают другие языки респонденты в возрасте 25-34 лет (53%).

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Лолита Белова