Суд признал незаконным решения собраний акционеров «Мотовилихи»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ГК «Ростех» о признании недействительными решения двух внеочередных собраний акционеров обанкротившегося ПАО «Мотовилихинские заводы».

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В частности, госкорпорация оспаривала итоги голосований по всем вопросам повестки дня, собраний, который были проведены 21 ноября прошлого года. В ходе мероприятий участники решили, в том числе, уполномочить Юрия Медведюка и Сергея Кашина представлять интересы акционеров по делу о банкротстве ПАО.

По мнению «Ростеха», собрания не были правомочными, поскольку истец не был уведомлен о проведении мероприятия, не получил бюллетени и не был уведомлен о его результатах. В материалах дела упоминается, что ГК «Ростех» владеет 39,99% акций «Мотовилихинских заводов», еще 10% принадлежат ее компании АО «НПО «Слпав». По 10% также контролируют физлицо Руслан Валитов и ООО «Метатрон», 15% находятся в собственности ООО «ТЭРА» и 5,23% у Paslentia Investments Limited.

В ходе процесса ООО «Метатрон» настаивало, что бюллетени для голосования были вручены ГК «Ростех». Так же они указывали, что, согласно ФЗ «О банкротстве», избрание представителя акционеров может быть осуществлено по инициативе любого заинтересованного лица.

Но суд посчитал, что способ вручения бюллетеней не является надлежащим извещением, поскольку в акте приема-передачи документов не содержится данных о лице, которое приняло бюллетени. В итоге суд посчитал, что доказательства их вручения «Ростеху» и другим акционерам отсутствуют.

Также в решении отмечается, что инициаторы мероприятия нарушили устав ПАО, поскольку не разместили информацию по проведении собрания на специализированной странице в интернете. При этом право избрания акционеров должника своего представителя не отменяет процедур созыва и проведениях собрания, предусмотренных Гражданским кодексом.