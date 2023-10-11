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Житель Ачинска нанес себе увечья в отделении полиции
Житель Ачинска попытался нанести себе увечья в отделении полиции. Он был приглашен туда с для беседы в рамках проверки информации о насилии над его дочерью, сообщает краевое МВД. сообщает краевое МВД.
Во время беседы с инспектором по делам несовершеннолетних мужчина вышел в туалет, где нанес себе раны на шее. «Полицейскими ему незамедлительно была оказана доврачебная помощь, а после он был передан врачам скорой помощи и госпитализирован», - сказано в сообщении.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.