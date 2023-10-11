Обманувший 85 клиентов юрист предстанет перед судом в Томске

В Томске будут судить юриста, который обманул 85 своих доверителей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2019-2022 годах исполнительный директор юридической фирмы обманул 85 клиентов, обратившихся к нему за оказанием правовой помощи. Денежные средства доверителей он тратил на личные нужды, а взятые на себя обязательства, связанные с оказанием юридических услуг, не выполнял. Размер ущерба, причиненного клиентам юридической компании, составил более 6 млн руб., подсчитали следователи.

В отношении 26-летнего юриста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно будет рассматриваться в Советском райсуде Томска.

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Илья Николаев