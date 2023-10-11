Участник омской финансовой ОПГ пойдет под суд за незаконный доход в 200 млн руб

В Омской области суд рассмотрит дело участника организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает прокуратура региона. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фигурант дела с сообщниками действовал в Омске с 2011 по 2014 годы. Незаконный доход ОПГ составил около 200 млн руб. После возбуждения уголовного дела двое участников группы скрылись от следствия. Один из них был найден спустя шесть лет, второй задержан в сентябре 2023 года. На его имущество наложен арест в размере 70 млн руб. для обеспечения компенсации вреда, причиненного преступлением.

Остальные девять участников ОПГ ранее были осуждены – все они получили реальные сроки. Организатор получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф в 1,5 млн руб.

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Оксана Павлова