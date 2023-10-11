Грузовик, перевозивший дизельное топливо, сгорел на трассе в Кузбассе

В Кемеровской области из-за ДТП временно перекрыто движение на участке трассы Кемерово – Новокузнецк.

Как сообщает полиция региона, около 04:10 местного времени на 41 км автодороги столкнулись два грузовых автомобиля – Volvo, перевозивший дизельное топливо, и Scania. По предварительным данным, у грузовика Volvo лопнуло колесо. Автомобиль столкнулся с другим грузовиком и загорелся. Пострадавших в результате ДТП нет.

Объезд перекрытого участка осуществляется по автодороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

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Оксана Павлова