«Яндекс Погода»: 11 октября в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +9°

В среду на территории Черноземья будет облачно с прояснениями и малооблачно, а среднесуточная температура составит от +6° до +9°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Малооблачная погода ожидается в Белгороде, Курске и Орле, где отметка термометра поднимется до +8° до +9°. В остальных регионах Черноземья ожидаются облачность с прояснениями и температура воздуха от +6° (в Тамбовской области) до +7° (в Воронежской и Липецкой).

Владимир Зоркий