Долги жителей Кубани по ипотеке за год выросли на 16%

Портфель просроченных ипотечных кредитов жителей Краснодарского края за период январь—август увеличился на 16% (+403 млн руб.) в сравнении с показателями аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кубань занимает второе место в РФ по объему просроченных ипотечных долгов. Общая сумма задолженности региона превышает 2,8 млрд руб. На первом месте Московская область (7 млрд руб.).

«С рынка ушел ипотечный покупатель из-за роста ставок, в итоге заемщики не могут быстро реализовать жилье, чтобы погасить задолженность. Плюс постепенно портфель наполняется отложенными проблемными ипотеками, массово реструктурированными банками осенью 2022 года по программе "кредитных каникул"»,— отметил директор коллекторского агентства Денис Аксенов.

В целом по России объем просроченной ипотечной задолженности достигает 60 млрд руб. Показатель за год вырос на 3% (+1,9 млрд руб.).

Анастасия Донскова

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