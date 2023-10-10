В СВО погиб уроженец Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб 36-летний уроженец Ярославской области Антон Власов. Об этом сообщил глава Некрасовского района Павел Кулаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница «Вконтакте» Павла Кулакова Фото: Официальная страница «Вконтакте» Павла Кулакова

Господин Кулаков рассказал, что в августе 2022 года Антон Власов отправился в зону СВО, служил там наводчиком. 1 октября этого года погиб при исполнении воинского долга. Прощание с погибшим состоится 11 октября.

«Завтра в 12:00 в Никольском храме д. Бор состоится прощание с Антоном Власовым»,— написал Павел Кулаков.

Алла Чижова