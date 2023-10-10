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В СВО погиб уроженец Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб 36-летний уроженец Ярославской области Антон Власов. Об этом сообщил глава Некрасовского района Павел Кулаков.

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Павла Кулакова

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Павла Кулакова

Господин Кулаков рассказал, что в августе 2022 года Антон Власов отправился в зону СВО, служил там наводчиком. 1 октября этого года погиб при исполнении воинского долга. Прощание с погибшим состоится 11 октября.

«Завтра в 12:00 в Никольском храме д. Бор состоится прощание с Антоном Власовым»,— написал Павел Кулаков.

Алла Чижова

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