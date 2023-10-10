В Гулькевичском районе на протяжении недели ищут пропавшего подростка

В Гулькевичском районе идут поиски подростка, пропавшего неделю назад. Сведения об этом опубликовало объединение «Лиза Алерт» в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Лиза Алерт» Краснодарский край Фото: VK «Лиза Алерт» Краснодарский край

Сообщается, что пропавший 15-летний Егор Рагулин ушел из дома в селе Майкопское 4 октября. На мальчике была темная футболка, черные трико и кроссовки.

Поисковики исследуют лесистую местность. До настоящего времени детали исчезновения несовершеннолетнего неизвестны.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram