В Краснодаре ликвидировали пожар в высотном здании на улице Кружевной

В Краснодаре ликвидировали пожар, возникший в квартире на втором этаже 12-этажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:13. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 3 кв. м. Сообщается, что в ходе ликвидации горения эвакуация жильцов не проводилась. Огонь потушили к 18:22.

К ликвидации возгорания привлекли восемь человек и две единицы техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram