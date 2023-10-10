В Перми откроют производство промышленных роботов-манипуляторов

Предприятие «Роботех» планирует начать в Перми производство промышленных роботов-манипуляторов, об этом стало известно на недавнем заседании совета по улучшению инвестиционного климата при главе Перми. Как сообщают в пресс-службе Пермской думы, участники совета обсудили инвестпроекты, претендующие на присвоение статуса «приоритетный». Так, в мэрию Перми поступило предложение от ООО «Роботех», компания просит предоставить ей участок в Свердловском районе города для открытия центра компетенций по разработке и производству высокотехнологичного оборудования. Объем вложений в инвестпроект составит 216 млн руб.

На территории в Свердловском районе планируется разместить административное здание, место для открытого хранения, а также производственный корпус площадью не менее 3 тыс. кв. м. В центре организуют производство промышленных роботов-манипуляторов, установок аддитивной печати и автоматизированного оборудования для перемещения, позиционирования и складской логистики. ООО «Роботех» обязалось поставить оборудование не менее чем на 1 млн руб. для лаборатории по робототехнике в Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, почему компании нужен именно этот участок. Представители «Роботех» пояснили, что существует дефицит арендных площадок, кроме того, размещение нового центра развития высокотехнологичного производства в районе Бродовского тракта целесообразно с точки зрения логистики. Председатель думы Дмитрий Малютин отметил, что для комплексного рассмотрения проекта нужно представить альтернативные варианты распоряжения муниципальным имуществом, в данном случае – земельным участком. Он подчеркнул, что при рассмотрении проекта важно понимать, какие результаты планируются не только при реализации проекта, но и в случае, если муниципальное имущество будет вовлечено другими способами. В мэрии пояснили, что ранее территория, запрашиваемая «Роботехом», не была востребована, запросов по ней не поступало.

В kartoteka.ru есть сведения о ООО «Роботех», зарегистрированном в Перми в 2019 году. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Возглавляет общество Денис Сатдинов, учредителем является Диана Ширинкина, владелец ООО «НПО «Роботех».