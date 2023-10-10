В Казани горело общежитие казанского госуниверситета

В Казани потушили пожар в пятиэтажном здании общежития №4 Казанского федерального университета (КФУ) на Красной Позиции, 6.

Как сообщило региональное управление МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 19:50 в результате сработки автоматической пожарной сигнализации.

Горение происходило в комнате на третьем этаже здания. В 20:13 открытый огонь был ликвидирован на площади 27 кв. м.

Пострадавших нет, отмечает ведомство. 597 человек эвакуировались самостоятельно. Пожарные вывели с пятого этажа 12 человек с помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, еще 12 человек спасены по трехколенным лестницам с третьего этажа.

Полина Петрова