На Кубани собрали более 230 тысяч тонн плодово-ягодной продукции

В Краснодарском крае продолжается активная уборка урожая плодово-ягодных культур. В регионе собрали уже 206,7 тыс. тонн семечковых культур (59% от планового показателя), 22,3 тыс. тонн косточковых культур и почти 1,5 тыс. тонн ягодных культур, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Минсельхоза региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Весной кубанские садоводы заложили более 650 га молодых садов. Осенью работы по закладке новых садов продолжатся. Сады закладываются отечественным посадочным материалом, который выращивают в 30 кубанских питомниках — семечковые, косточковые и ягодные культуры для промышленного садоводства. В последние годы количество саженцев, выращенных за сезон, составляет около 7,5 млн штук.

В нынешнем году власти региона выделили более 1,2 млрд руб. субсидий на закладку многолетних насаждений и уходные работы, что является рекордом. Ставки субсидий на данный вид поддержки увеличены по сравнению с прошлым годом на 20%.

В 2021 году на Кубани собрали более 550 тыс. тонн фруктов и ягод, большинство — 450 тыс. тонн — в промышленном садоводстве. Это на 46% больше, чем годом ранее. В прошлом году в крае собрали 602 тыс. тонн фруктов и ягод, в промышленном садоводстве — 492 тыс. тонн, что стало рекордом.

Вячеслав Рыжков

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