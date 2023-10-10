ХК «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе со счетом 4:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» из Уфы в восточной конференции КХЛ со счетом 4:1 (2:0; 2:1; 0:0), прервав победную серию из четырех матчей. Встреча прошла в Уфе на УСА «Уфа-Арена».

В первом периоде активнее был ХК «Салават Юлаев». Команда из Уфы забила два гола. На шестнадцатой минуте игрок уфимцев Артем Пименов открыл счет в матче. Через две минуты защитник «Салавата Юлаева» Игнат Хафизуллин подключился к атаке и забросил вторую шайбу для хозяев.

Второй период начался с третьего гола игрока «Салавата Юлаева» Сергея Шмелева на 18 минуте. Через пять минут оборона «Автомобилиста» в очередной раз дала пространство для игроков соперника и счет стал разгромным — 4:0. В команде уфимцев отличился Александр Хмелевски. Гости из Екатеринбурга решили не сдаваться без боя и в середине периода отыграли шайбу (забил Брукс Мэйсек).

В начале третьего периода хозяева вышли три в одного, но единственное, что по итогу влетело в ворота — это защитник ХК «Автомобилист» Кирилл Воробьев. В ходе одной из атак ХК «Салават Юлаев» игрок гостей Никита Трямкин толкнул соперника Данила Алалыкина, и в падении у него вывернулся голеностоп. Судьи штрафовать защитника «Автомобилиста» не стали. Завершающая стадия встречи прошла без забитых шайб.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет в рамках уральского дерби 13 октября против «Трактора» из Челябинска. Матч пройдет на КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Александр Стародумов

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