В Татарстане кассира «Пятерочки» задержали за поджог военкомата в Зеленодольске

49-летнего кассира «Пятерочки» задержали сегодня, 10 октября, за попытку поджога здания военкомата в Зеленодольске.

Как сообщил Telegram-канал Shot, примерно в 13:30 женщина бросила бутылку с коктейлем Молотова в здание военно-врачебной комиссии на улице Тургенева. Здание не пострадало.

По данным ресурса, задержанная призналась, что ранее передала мошенникам почти 1 млн руб., которые взяла в кредит в банках. «Чтобы вернуть долг, злоумышленники предложили поджечь военкомат»,— говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Полина Петрова