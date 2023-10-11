Ответственные все лица

Арбитражный суд Башкирии привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротного «Давлекановского молочного комбината» контролирующих его лиц: Дмитрия Малова, Владимира Кузыка, Вячеслава Холина и управляющую компанию «ДМК-сервис». Они должны солидарно выплатить 444,1 млн руб. Как было установлено в суде, ответчики не передали конкурсному управляющему комбината Александру Цуканову необходимые документы, что не позволило установить имущество компании-должника, взыскать дебиторскую задолженность и сформировать конкурсную массу. Господин Цуканов оценивает перспективы взыскания средств с ответчиков как крайне низкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Давлекановский молочный комбинат» (ДМК) Александра Цуканова и привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам компании Дмитрия Малова, Владимира Кузыка, Вячеслава Холина и контролирующее ООО «Управляющая Компания «ДМК-сервис»». С ответчиков в солидарном порядке определено взыскать 444,1 млн руб. Дмитрий Малов и Владимир Кузык являлись соучредителями «ДМК-сервис» (ликвидировано в текущем году), а господин Холин был его гендиректором с марта по сентябрь 2019 года (до 2019 года руководил Дмитрий Малов).

Ответчики возражений по существу заявленных требований не предоставили, говорится в материалах дела.

В декабре прошлого года в качестве обеспечительных мер был наложен арест на имущество ответчиков в пределах суммы взыскания.

Конкурсный управляющий указал, что бывшие руководители предприятия не передали ему финансовые документы молкомбината, из-за чего он «был лишен возможности выявить какое-либо имущество или права требования, принадлежащие должнику, оспорить сделки должника с целью возврата имущества в конкурсную массу». Александр Цуканов смог найти только часть активов предприятия, о которых ему стало известно от третьих лиц и регистрирующих органов, отмечено в материалах дела.

Суд согласился, что из-за недобросовестных действий ответчиков стало невозможно полное погашение требований кредиторов. Банковских выписок с расчетных счетов должника и бухгалтерских балансов явно недостаточно для проведения полного анализа хозяйственной деятельности, определения полного перечня кредиторской и дебиторской задолженности, основных средств и активов, проведения анализа подозрительности сделок компании и их оспаривания, отметил суд.

ООО «Давлекановский молочный комбинат» было зарегистрировано в 2013 году. Учредителем являлось зарегистрированное в Красногорске АО «Давлекановская молочная компания» (в 2019 году также признано банкротом). Молкомбинат выпускал молочную продукцию под брендом «Давлеканово». В 2018 году в отношении предприятия было введено наблюдение, а в 2019 году его признали банкротом по требованию Сергея Куликова, которому ДМК задолжал 480 тыс. руб. Крупнейшим кредитором комбината является банк «Дом.РФ» (340,4 млн руб.; 76% голосов кредиторов). В залоге у банка находится имущественный комплекс молкомбината, который оценивается в 90 млн руб.

По итогам анализа финансового состояния молкомбината и «Давлекановской молочной компании» были выявлены признаки преднамеренного банкротства последней. В предбанкротном состоянии компания совершила подозрительные сделки в пользу аффилированных компаний, которые уже признаны банкротами.

Согласно отчету конкурсного управляющего, у молкомбината отсутствует какое-либо имущество для продажи, нет нераспределенных средств, общая сумма задолженности перед кредиторами составляет 444,1 млн руб.

В июле текущего года арбитражный суд Башкирии привлек Дмитрия Малова, Владимира Кузыка, Вячеслава Холина и «ДМК-сервис» к субсидиарной ответственности по обязательствам «Давлекановской молочной компании» на 497,8 млн руб. Александр Цуканов продает право взыскания этой задолженности за 480,1 млн руб. Аукцион назначен на 18 декабря.

Александр Цуканов сообщил «Ъ-Уфа», что оценивает перспективы получения денег с ответчиков как крайне низкие. «Как правило, в таких случаях ответчики уже готовы к тому, что их привлекут к субсидиарной ответственности. Мы их на процессах не видели, связи с ними у нас нет»,— отметил он.

В отношении господина Малова в 2019 году была введена процедура реализации имущества, которая была завершена в 2020 году. Господин Кузык был признан банкротом в текущем году.

С Дмитрием Маловым связаться не удалось, его телефон был отключен. Телефоны остальных ответчиков найти не удалось.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отмечает, что судебный акт будет оставлен без изменения в случае его обжалования. «Для опровержения выводов суда ответчикам необходимо будет представить достаточные доказательства собственной добросовестности и доказать невозможность их представления в суд первой инстанции»,— пояснила госпожа Галеева.

Влада Шипилова