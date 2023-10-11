Посмертный демонтаж обвинения

В Челябинской области полиция в связи с отсутствием состава преступления прекратила уголовное дело в отношении бывшего владельца и экс-директора АО «Производственное объединение “Монтажник”» Виктора Тулупова, умершего в начале 2023 года. Предприниматель обвинялся в причинении особо крупного ущерба в результате сделки по продаже контрольного пакета акций АО сыну бывшего губернатора Бориса Дубровского — Александру Дубровскому, по заявлению которого было возбуждено дело. Также Виктору Тулупову вменяли злоупотребление полномочиями, повлекшее прекращение деятельности «Монтажника».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области вынесло постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования бывшего владельца и экс-руководителя обанкротившегося АО «Производственное объединение “Монтажник”» (Магнитогорск) Виктора Тулупова, который умер в феврале 2023 года. Полиция пришла к выводу об отсутствии в его действиях состава преступления и признала за ним право на реабилитацию. Об этом сообщает уполномоченный по правам предпринимателей по Челябинской области Александр Гончаров.

«Недопустимо возбуждение уголовных дел в отношении невиновных людей, такие прецеденты наносят непоправимый вред чести и деловой репутации. Также недопустимо, и об этом я говорю постоянно, решать гражданско-правовые споры путем перевода их в уголовно-правовую плоскость. В данном деле справедливость восторжествовала, но каких это стоило усилий. Следствие в конечном итоге вынесло решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. И, думаю, это очень важно для семьи Виктора Тулупова. К сожалению, он до этого момента не дожил»,— прокомментировал Александр Гончаров, который вместе с платформой по работе с обращениями предпринимателей «Забизнес» содействовал прекращению преследования.

Уголовное дело в отношении Виктора Тулупова было возбуждено в 2021 году по заявлению сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александра Дубровского о совершении в отношении него мошенничества при продаже ему контрольного пакета акций АО ПО «Монтажник» в 2017 году. Сначала предпринимателю вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в 2022 году переквалифицировали на пп. а,б ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, было возбуждено еще одно дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По данным аппарата бизнес-омбудсмена, следствие считало, что действия экс-директора повлекли прекращение деятельности и доведение ПО «Монтажник» до состояния неплатежеспособности. Обвинение в этих преступлениях предпринимателю предъявили только в октябре 2022 года.

В феврале 69-летний Виктор Тулупов скончался после продолжительной болезни. Его семья выступила против закрытия дела в связи со смертью, поскольку это не реабилитирующее основание.

В аппарате бизнес-омбудсмена указывают, что обращение стороны защиты о необоснованности обвинений рассматривалось на совместном приеме уполномоченного, генерального директора АНО «Платформа “Забизнес”» Элины Сидоренко, представителей генеральной и областной прокуратур, представителей силовых ведомств. «Доводы защиты стали основанием для вывода МВД России о необходимости проведения тщательной проверки хода расследования по уголовному делу и устранения нарушений в случае их выявления»,— сообщает пресс-служба Александра Гончарова.

В результате в августе этого года Центральный районный суд Челябинска по жалобе адвоката Анны Тарасовой отменил постановление о возбуждении дела в отношении Виктора Тулупова по ст. 201 УК РФ. Вслед за этим ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области вынесло постановление об отмене постановления о возбуждении дела. Окончательное решение об прекращении уголовного преследования было принято в конце сентября.

Виктор Тулупов являлся основателем и владельцем основного пакета акций ПО «Монтажник» до сентября 2017 года. До октября 2018-го он также руководил предприятием. В 2017–2018 годах, когда компания принадлежала Александру Дубровскому, «Монтажник» получил как минимум пять контрактов на выполнение подготовительных работ для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс в Челябинске, возведение которого было заморожено в 2019 году. В 2020 году Арбитражный суд Челябинской области признал предприятие банкротом. Сейчас конкурсный управляющий пытается привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» на общую сумму более 930 млн руб. Александра и Бориса Дубровских.

Адвокат, доцент Уральского государственного юридического университета Евгений Витман отмечает, что в связи с прекращением дела по реабилитирующим основаниям близкие родственники Виктора Тулупова могут потребовать компенсацию.

«Уголовно-процессуальная компенсация касается восстановления имущественных прав реабилитируемого, связанных с возмещением зарплаты, пенсии, других средств, которых он лишился, конфискованного имущества, процессуальных издержек, в том числе — оплата адвокатов. Данная категория прав не считается тесно связанной с личностью, поэтому право получения имеют в том числе и наследники оправданного. Также близкие родственники вправе требовать принесения государством официальных извинений»,— говорит эксперт. По его словам, гражданско-правовая компенсация касается возмещения морального вреда.

«При этом моральный вред, причиненный реабилитированному, не наследуется правопреемниками. Однако, если в результате уголовного преследования наследники испытывали самостоятельные нравственные страдания, они вправе самостоятельно обратиться с иском»,— подчеркивает Евгений Витман.

Юлия Гарипова