«Рвануть может и в других горячих точках»

Вашингтон отрицает наличие планов отправить американские войска на Ближний Восток. Однако в регионе уже находится соединение во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Официальная миссия группировки — демонстрация солидарности с Израилем. Пока корабли базируются в открытом море. Как заявил координатор Белого дома Джон Кирби, о высадке военных непосредственно на землю речь не идет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе допускает, что обстановка может измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Можно, наверное, сказать, что цивилизованный мир продолжает переживать определенный шок от всего происходящего. Главный вопрос понятен: возможно ли вмешательство в эту войну третьих сил и серьезных игроков вроде, скажем, Ирана, Сирии или каких-либо, как это сейчас принято говорить, прокси-сил? Соответственно, насколько вероятно, что конфликт расползется и перерастет в глобальное противостояние?

Тегеран продолжает отрицать свое участие в нападении на Израиль, тем не менее приветствует действия народа Палестины в священной борьбе за его интересы. Западный мир — в первую очередь Америка — говорит, что прямых доказательств на этот счет нет. Однако в той или иной степени признается, что Исламская Республика так или иначе все равно помогает радикальным группировкам. По крайней мере, публичная политическая поддержка налицо, и это уже немало.

В район конфликта вроде бы уже подошла американская боевая группа во главе с авианосцем «Джеральд Форд» и кораблями сопровождения, а именно ракетным крейсером, четырьмя эсминцами и атомной подводной лодкой. Все они оснащены управляемыми ракетами. Официально заявлено, что цель похода — выражение поддержки союзнику, и ничего больше. Об участии в боевых действиях американской армии не сообщается. И официально такие планы пока отрицаются.

Европейский союз также поддержал Израиль и даже объявил о заморозке финансовой помощи Палестине, правда, потом передумал, отметив, что не хочет наказывать всех нуждающихся. Европе непросто — там, как нетрудно догадаться, немало выходцев с Ближнего Востока, и с ними нужно считаться. Международные посредники — в первую очередь Катар, Турция и Египет — пытаются как-то организовать диалог, но, видно, ничего из этого не выходит. Все ждут наземную израильскую операцию.

И еще можно, наверное, сказать о том, что Вашингтон намерен в какой-то степени объединить финансовую помощь и Украине, и Израилю, чтобы всем хватило. Этот аспект, видимо, сейчас будет широко обсуждаться в Конгрессе. Между тем из Южной Кореи приходят некие сообщения об опасениях атаки с севера. К слову, на полуостров отправился с дружественным визитом другой американский авианосец — «Рональд Рейган».

Есть такая общая мысль, что рвануть может и в других горячих точках земного шара. А таковых по-прежнему немало, к великому сожалению. Хочется порой сказать: XXI век на дворе, давайте жить хорошо, спокойно, не отнимать у других, а зарабатывать сами, самосовершенствоваться. Но нет, не получается. А почему? Наверное, когда-нибудь найдется на этот счет однозначный ответ, но пока его нет. Налицо очередное большое обострение, и быстрое мирное решение здесь явно не просматривается.

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