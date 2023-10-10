В Челябинске два трамвая столкнулись с грузовиком

Вторая за неделю дорожная авария с участием трамваев произошла в Челябинске. Обстоятельства ДТП, к котором участвовали два вагона и грузовик, устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает Госавтоинспекция города.

ДТП случилось в 15 часов на перекрестке проспектов Победы и Свердловского. По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля, под управлением 34-летнего водителя и двух трамваев №19. Один вагон буксировал второй на жесткой сцепке к месту ремонта. Пассажиров там не было.

В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 9 октября на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской два встречных трамвая маршрута №7 столкнулись друг с другом.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте