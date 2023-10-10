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На Кубани расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок

В Лабинске возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По данным ведомства, днем накануне водитель «Лады» ехал по улице Леонтьева в Лабинске и на перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого сбил мальчика. Ребенок, как отмечается, переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего с множественными травмами госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Руководитель краевого следкома Андрей Маслов поставил ход расследования на личный контроль.

Вячеслав Рыжков

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