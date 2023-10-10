На форуме в Перми обсудят перспективы объединения интерактивных и классических видов спорта

Стали известны темы, которые будут обсуждаться на стартующем на следующей неделе в Перми международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». В числе вопросов будут осуждаться перспективы объединения интерактивных и классических видов спорта. В том числе запланированы панельная дискуссия на тему «Создавая спорт будущего» и круглый стол «Фиджитал образование: кадры будущего», сообщает пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Основными темами для обсуждения на панельной дискуссии станут следующие: «Фиджитал-спорт – это революция в спорте или ускорение его эволюции?», а также «Как правильно взаимно интегрировать «большой спорт» и киберспорт?» и «Как фиджитал-спорт и «Игры будущего» помогут сохранить и развить лидерство России в инновационных видах спорта?»

«Спорт будущего однозначно будет завязан на высоких технологиях. Причем речь здесь идет как о достижениях науки и техники, позволяющих сделать тренировки более эффективными, так и о ментальных технологиях, которые помогут гармонично развивать личность спортсмена. Принцип «в здоровом теле – здоровых дух» становится как никогда актуален, поскольку в основу спорта будущего ляжет синергия физического и ментального», цитирует пресс-служба губернатора президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита.

На круглом столе «Фиджитал образование: кадры будущего» обсудят влияние развития фиджитал-движения на появление новых профессий в отрасли спорта и на традиционную систему подготовки педагогических и тренерских кадров, а также его связь с повышением качества отечественного IT и инженерного образования.

Участниками круглого стола станут в том числе: первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, замминистра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова и другие специалисты.

Напомним, форум «Россия – спортивная держава» откроется в Перми 19 октября. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что мероприятия федерального и международного уровней, которые регион принимает в год 300-летия столицы Прикамья, имеют большое значение. «Эти события – не праздник ради праздника. Мы хотим привлечь внимание всей страны к успехам и достижениям жителей Пермского края в различных отраслях и сделать так, чтобы россияне из других регионов страны сами стали участниками юбилейных мероприятий», – подчеркивал глава Прикамья.