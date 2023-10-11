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обновлено 08:34

Путь проходчика

Геннадию Тушнолобову — 70

Сегодня отмечает 70-летие один из самобытных, незаурядных политиков Прикамья — Геннадий Тушнолобов. Калийщик (прошел путь от проходчика до директора рудоуправления), глава Соликамска в перестроечные и первые рыночные годы, первый заместитель губернатора Пермской области (по приватизации), председатель правительства Пермского края, глава контрольно-счетной палаты Прикамья. О жизненном пути Геннадия Тушнолобова — в фотогалерее «Ъ-Прикамье»

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Будущий премьер прикамского правительства родился в Свердловской области — в поселке Азанка Верхне-Тавдинского района. О своих родителях он не распространялся, отмечая лишь, что родился в семье служащих. В детстве мечтал стать космонавтом. На фото: Геннадий Тушнолобов в первом классе, 1961 год

Будущий премьер прикамского правительства родился в Свердловской области — в поселке Азанка Верхне-Тавдинского района. О своих родителях он не распространялся, отмечая лишь, что родился в семье служащих. В детстве мечтал стать космонавтом. На фото: Геннадий Тушнолобов в первом классе, 1961 год

Геннадий Тушнолобов окончил среднюю школу в свердловском Ирбите, и вскоре переехал в Пермскую область, трудоустроившись электромонтером на Березниковском титано-магниевом комбинате. Потом ушел в армию, проходил службу в войсках спецсвязи. После службы вернулся в Березники. На фото: Геннадий Тушнолобов — курсант. Начало службы в армии. Получил специальность связиста, 1972 год

Геннадий Тушнолобов окончил среднюю школу в свердловском Ирбите, и вскоре переехал в Пермскую область, трудоустроившись электромонтером на Березниковском титано-магниевом комбинате. Потом ушел в армию, проходил службу в войсках спецсвязи. После службы вернулся в Березники. На фото: Геннадий Тушнолобов — курсант. Начало службы в армии. Получил специальность связиста, 1972 год

Вскоре поступил в Пермский горный институт, который окончил в 1980 году. На фото: Геннадий Тушнолобов на военных сборах в Елани, 1980 год

Вскоре поступил в Пермский горный институт, который окончил в 1980 году. На фото: Геннадий Тушнолобов на военных сборах в Елани, 1980 год

По распределению попал в производственное объединение «Уралкалий», в котором прошел путь от проходчика участка до заместителя начальника по производству Березниковского шахтостроительного управления. В 1985 году переехал в Соликамск, где трудоустроился заместителем директора по производству на выделившийся из «Уралкалия» Соликамский калийный комбинат — ПО «Сильвинит». С 1986 года в течение трех лет руководил большим производством — третьим Соликамским рудоуправлением ПО «Сильвинит», которое в 1988 году было признано лучшим предприятием Министерства по производству минеральных удобрений СССР. На фото: директор рудоуправления Соликамска Геннадий Тушнолобов 1 мая 1987 года

По распределению попал в производственное объединение «Уралкалий», в котором прошел путь от проходчика участка до заместителя начальника по производству Березниковского шахтостроительного управления. В 1985 году переехал в Соликамск, где трудоустроился заместителем директора по производству на выделившийся из «Уралкалия» Соликамский калийный комбинат — ПО «Сильвинит». С 1986 года в течение трех лет руководил большим производством — третьим Соликамским рудоуправлением ПО «Сильвинит», которое в 1988 году было признано лучшим предприятием Министерства по производству минеральных удобрений СССР. На фото: директор рудоуправления Соликамска Геннадий Тушнолобов 1 мая 1987 года

В 1989 году будущий премьер покинул промышленность, чтобы возглавить администрацию Соликамска. На этом посту он задержался на целых восемь лет, и за этот период стал одним из самых популярных мэров Прикамья, заслужив титул «народного». Любые проявления чиновничьего чванства в своей администрации Тушнолобов пресекал немедленно. На фото: избранный мэром Соликамска Геннадий Тушнолобов, 1990 год

В 1989 году будущий премьер покинул промышленность, чтобы возглавить администрацию Соликамска. На этом посту он задержался на целых восемь лет, и за этот период стал одним из самых популярных мэров Прикамья, заслужив титул «народного». Любые проявления чиновничьего чванства в своей администрации Тушнолобов пресекал немедленно. На фото: избранный мэром Соликамска Геннадий Тушнолобов, 1990 год

Благодаря своему незаурядному ораторскому искусству и организационным способностям мог договариваться с любыми бизнесменами. «Я был свидетелем общения мэра Тушнолобова с генеральными директорами высшего уровня: Виктором Барановым, Петром Кондрашевым, Анатолием Щелконоговым, с шахтерами в забое шахты “Скальной”, с губернаторами Борисом Кузнецовым и Геннадием Игумновым, депутатами ландтага Нижней Саксонии в Ганновере… Везде он был разным и в то же время одинаково компетентным, доброжелательным, но настойчивым»,— вспоминал бывший спикер заксобрания Пермской области Евгений Сапиро. С 1990-го по 1993 год Геннадий Тушнолобов работал народным депутатом РСФСР от Севера Пермской области, в том числе от Соликамска. На фото: Геннадий Тушнолобов на открытии перинатального центра в Соликамске, 1993 год

Благодаря своему незаурядному ораторскому искусству и организационным способностям мог договариваться с любыми бизнесменами. «Я был свидетелем общения мэра Тушнолобова с генеральными директорами высшего уровня: Виктором Барановым, Петром Кондрашевым, Анатолием Щелконоговым, с шахтерами в забое шахты “Скальной”, с губернаторами Борисом Кузнецовым и Геннадием Игумновым, депутатами ландтага Нижней Саксонии в Ганновере… Везде он был разным и в то же время одинаково компетентным, доброжелательным, но настойчивым»,— вспоминал бывший спикер заксобрания Пермской области Евгений Сапиро. С 1990-го по 1993 год Геннадий Тушнолобов работал народным депутатом РСФСР от Севера Пермской области, в том числе от Соликамска. На фото: Геннадий Тушнолобов на открытии перинатального центра в Соликамске, 1993 год

Первый сотовый телефон в Пермском крае появился в Соликамске, когда Геннадий Тушнолобов был градоначальником. На фото: депутат заксобрания Геннадий Тушнолобов, 1994 год

Первый сотовый телефон в Пермском крае появился в Соликамске, когда Геннадий Тушнолобов был градоначальником. На фото: депутат заксобрания Геннадий Тушнолобов, 1994 год

В 1997 году победивший на выборах губернатора Прикамья Геннадий Игумнов пригласил деятельного мэра в свою команду, в которой он занял пост первого вице-губернатора. Геннадию Тушнолобову поручили курировать госимущество и промышленность. Вскоре он стал действительно первым и незаменимым в областной администрации. На фото: Геннадий Игумнов и Геннадий Тушнолобов, 1996 год, инаугурация

В 1997 году победивший на выборах губернатора Прикамья Геннадий Игумнов пригласил деятельного мэра в свою команду, в которой он занял пост первого вице-губернатора. Геннадию Тушнолобову поручили курировать госимущество и промышленность. Вскоре он стал действительно первым и незаменимым в областной администрации. На фото: Геннадий Игумнов и Геннадий Тушнолобов, 1996 год, инаугурация

В администрации Геннадий Тушнолобов был назначен ответственным за восстановление Белогорского монастыря. На фото: совещание в Белогорье, 1998 год

В администрации Геннадий Тушнолобов был назначен ответственным за восстановление Белогорского монастыря. На фото: совещание в Белогорье, 1998 год

Под его руководствам была разработана программа реструктуризации Кизеловского угольного бассейна, когда в короткие сроки предстояло вывезти из города тысячи шахтеров закрывшегося объединения «Кизелуголь». В кратчайшие сроки выдано более 18 тыс. государственных жилищных сертификатов, что позволило решить острую социальную проблему. На фото: Геннадий Тушнолобов в Кизеле на рыбалке с вице-премьером РФ Вадимом Густовым, 1998 год

Под его руководствам была разработана программа реструктуризации Кизеловского угольного бассейна, когда в короткие сроки предстояло вывезти из города тысячи шахтеров закрывшегося объединения «Кизелуголь». В кратчайшие сроки выдано более 18 тыс. государственных жилищных сертификатов, что позволило решить острую социальную проблему. На фото: Геннадий Тушнолобов в Кизеле на рыбалке с вице-премьером РФ Вадимом Густовым, 1998 год

Государство делегировало Геннадия Тушнолобова в советы директоров различных предприятий. На фото: Геннадий Тушнолобов и Геннадий Игумнов проводят встречу с руководством Pratt &amp; Whitney на «Пермских моторах», 1998 год

Государство делегировало Геннадия Тушнолобова в советы директоров различных предприятий. На фото: Геннадий Тушнолобов и Геннадий Игумнов проводят встречу с руководством Pratt & Whitney на «Пермских моторах», 1998 год

Осенью 2000 года, когда между губернатором Геннадием Тушнолобовым и мэром Перми Юрием Трутневым разгорелся памятный конфликт из-за выборов главы региона, первый замгубернатора принял сторону шефа. Осенью Геннадий Тушнолобов выдвинулся на пост главы Перми. В этой предвыборной кампании Юрий Трутнев сделал ставку на своего протеже — начальника УВД Перми Аркадия Каменева. На фото: администрация губернатора Геннадия Игумнова, 2000 год

Осенью 2000 года, когда между губернатором Геннадием Тушнолобовым и мэром Перми Юрием Трутневым разгорелся памятный конфликт из-за выборов главы региона, первый замгубернатора принял сторону шефа. Осенью Геннадий Тушнолобов выдвинулся на пост главы Перми. В этой предвыборной кампании Юрий Трутнев сделал ставку на своего протеже — начальника УВД Перми Аркадия Каменева. На фото: администрация губернатора Геннадия Игумнова, 2000 год

Геннадий Тушнолобов строил свою кампанию именно как успешный мэр Соликамска. И преуспел в предвыборной гонке — в первом туре за него проголосовали 21% пермяков, тогда как за милиционера отдали свои голоса 20% пришедших на избирательные участки горожан. Но во втором туре бывший мэр Соликамска все же проиграл 1% (48 против 47%). На фото: Геннадий Тушнолобов посещает «Перммолоко», 2000 год

Геннадий Тушнолобов строил свою кампанию именно как успешный мэр Соликамска. И преуспел в предвыборной гонке — в первом туре за него проголосовали 21% пермяков, тогда как за милиционера отдали свои голоса 20% пришедших на избирательные участки горожан. Но во втором туре бывший мэр Соликамска все же проиграл 1% (48 против 47%). На фото: Геннадий Тушнолобов посещает «Перммолоко», 2000 год

Большинство членов команды Геннадия Игумнова после прихода Юрия Трутнева лишились работы. Геннадий Тушнолобов вслед за своим бывшим начальником трудоустроился в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», где курировал работу кадров и персонала. На фото: гендиректор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Андрей Кузяев и Геннадий Тушнолобов, 1998 год

Большинство членов команды Геннадия Игумнова после прихода Юрия Трутнева лишились работы. Геннадий Тушнолобов вслед за своим бывшим начальником трудоустроился в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», где курировал работу кадров и персонала. На фото: гендиректор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Андрей Кузяев и Геннадий Тушнолобов, 1998 год

Перезапустить политическую карьеру помогло заксобрание. Политик уже работал там в первом созыве, будучи главой Соликамска. Избраться в парламент от своего северного округа ему не составило труда. Он избирался депутатом еще трижды — в 2001, 2006 и 2011 годах. Был главой экономического комитета. На фото: депутаты заксобрания Валерий Сазанов, Николай Демкин, Виктор Кобелев и председатель экономического комитета Геннадий Тушнолобов, 2004 год

Перезапустить политическую карьеру помогло заксобрание. Политик уже работал там в первом созыве, будучи главой Соликамска. Избраться в парламент от своего северного округа ему не составило труда. Он избирался депутатом еще трижды — в 2001, 2006 и 2011 годах. Был главой экономического комитета. На фото: депутаты заксобрания Валерий Сазанов, Николай Демкин, Виктор Кобелев и председатель экономического комитета Геннадий Тушнолобов, 2004 год

В этот период Геннадий Тушнолобов становится одним из лидеров «Единой России». После неудачных для партии власти выборов в 2006 году (в заксобрание края на третье место прошел «Союз правых сил») в отставку уходит глава реготделения Владимир Рыбакин. Вскоре лидером единороссов становится Геннадий Тушнолобов. На фото: Геннадий Тушнолобов на партийной конференции в Ульяновске, 2010 год

В этот период Геннадий Тушнолобов становится одним из лидеров «Единой России». После неудачных для партии власти выборов в 2006 году (в заксобрание края на третье место прошел «Союз правых сил») в отставку уходит глава реготделения Владимир Рыбакин. Вскоре лидером единороссов становится Геннадий Тушнолобов. На фото: Геннадий Тушнолобов на партийной конференции в Ульяновске, 2010 год

При нем партия становится более консервативной и фактически переходит в оппозицию либеральному губернатору Олегу Чиркунову. В 2010 году руководство «Единой России» представило президенту Дмитрию Медведеву списки кандидатур на должность губернатора Пермского края. В него помимо Олега Чиркунова вошел и Геннадий Тушнолобов. На фото: Геннадий Тушнолобов на выездном совещании, 2007 год

При нем партия становится более консервативной и фактически переходит в оппозицию либеральному губернатору Олегу Чиркунову. В 2010 году руководство «Единой России» представило президенту Дмитрию Медведеву списки кандидатур на должность губернатора Пермского края. В него помимо Олега Чиркунова вошел и Геннадий Тушнолобов. На фото: Геннадий Тушнолобов на выездном совещании, 2007 год

Краевые власти неоднократно пытались сместить неудобного лидера регионального отделения, который нередко критиковал их за «культурную революцию». В итоге Геннадий Тушнолобов покинул пост, отдав его губернаторскому соратнику Валерию Сухих.

Краевые власти неоднократно пытались сместить неудобного лидера регионального отделения, который нередко критиковал их за «культурную революцию». В итоге Геннадий Тушнолобов покинул пост, отдав его губернаторскому соратнику Валерию Сухих.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Коршунов

Казалось бы, Геннадий Тушнолобов окончательно покинул пермский политический олимп, но смена губернаторской власти в 2012 году развернула ситуацию. Новому губернатору, «варягу» из Свердловской области Виктору Басаргину, после ареста Романа Панова отчаянно требовался премьер-министр из числа местной элиты, который помог бы ему управлять регионом. Геннадий Тушнолобов обладал опытом и авторитетом. На фото: Виктор Басаргин и Геннадий Тушнолобов на совещании, 2013 год

Казалось бы, Геннадий Тушнолобов окончательно покинул пермский политический олимп, но смена губернаторской власти в 2012 году развернула ситуацию. Новому губернатору, «варягу» из Свердловской области Виктору Басаргину, после ареста Романа Панова отчаянно требовался премьер-министр из числа местной элиты, который помог бы ему управлять регионом. Геннадий Тушнолобов обладал опытом и авторитетом. На фото: Виктор Басаргин и Геннадий Тушнолобов на совещании, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Виктор Басаргин представлял Геннадия Тушнолобова как кандидата в председатели правительства, его характеристику губернатор завершил словами: «…он честный, грамотный и порядочный человек». «Я бы к ней добавил лишь одно: с хорошим чувством юмора»,— говорит Евгений Сапиро. На фото: председатель правительства Геннадий Тушнолобов и депутат заксобрания Дмитрий Скриванов, 2013 год

Виктор Басаргин представлял Геннадия Тушнолобова как кандидата в председатели правительства, его характеристику губернатор завершил словами: «…он честный, грамотный и порядочный человек». «Я бы к ней добавил лишь одно: с хорошим чувством юмора»,— говорит Евгений Сапиро. На фото: председатель правительства Геннадий Тушнолобов и депутат заксобрания Дмитрий Скриванов, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

В 2013 году Геннадий Тушнолобов неожиданно занял первое место в рейтинге богатых чиновников Пермского края. Его доход за 2013 год составил 25,2 млн руб. Позже глава правительства неоднократно заявлял, что попал в список «случайно»: после вступления в должность по закону он должен был избавиться от ценных бумаг, поэтому продал акции «Сильвинита» — очень удачно. «Это мое наследство советского времени»,— объяснял пермским СМИ сделку Геннадий Тушнолобов

В 2013 году Геннадий Тушнолобов неожиданно занял первое место в рейтинге богатых чиновников Пермского края. Его доход за 2013 год составил 25,2 млн руб. Позже глава правительства неоднократно заявлял, что попал в список «случайно»: после вступления в должность по закону он должен был избавиться от ценных бумаг, поэтому продал акции «Сильвинита» — очень удачно. «Это мое наследство советского времени»,— объяснял пермским СМИ сделку Геннадий Тушнолобов

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Во главе правительства Геннадий Тушнолобов проводил самостоятельную политику, чем вызывал раздражение у собственных заместителей, которых привез с собой губернатор-«варяг». Наиболее острый конфликт у него случился с доверенным лицом губернатора — Олегом Демченко. За время работы Геннадия Тушнолобова в качестве главы правительства в пермские СМИ несколько раз просачивалась информация о его возможной отставке. Сначала краевые власти пытались «пристроить» «неудобного» премьера в пермский «Газпром». На фото: Геннадий Тушнолобов на церемонии передачи олимпийского огня, 2014 год

Во главе правительства Геннадий Тушнолобов проводил самостоятельную политику, чем вызывал раздражение у собственных заместителей, которых привез с собой губернатор-«варяг». Наиболее острый конфликт у него случился с доверенным лицом губернатора — Олегом Демченко. За время работы Геннадия Тушнолобова в качестве главы правительства в пермские СМИ несколько раз просачивалась информация о его возможной отставке. Сначала краевые власти пытались «пристроить» «неудобного» премьера в пермский «Газпром». На фото: Геннадий Тушнолобов на церемонии передачи олимпийского огня, 2014 год

Внутренний кризис в кабмине Виктора Басаргина привел к тому, что он сам возглавил правительство. Геннадию Тушнолобову была предложена должность председателя совета директоров в Корпорации развития Пермского края, но он и тут проявил самостоятельность. «Нет документов, о которых пишет администрация губернатора. Никто никуда не ушел, все исполняют свои обязанности, как и раньше. Позвоните любому министру, уточните. Я завтра не только выхожу на работу, но и веду заседание правительства»,— неожиданно заявил СМИ Геннадий Тушнолобов в ответ заявление Виктора Басаргина

Внутренний кризис в кабмине Виктора Басаргина привел к тому, что он сам возглавил правительство. Геннадию Тушнолобову была предложена должность председателя совета директоров в Корпорации развития Пермского края, но он и тут проявил самостоятельность. «Нет документов, о которых пишет администрация губернатора. Никто никуда не ушел, все исполняют свои обязанности, как и раньше. Позвоните любому министру, уточните. Я завтра не только выхожу на работу, но и веду заседание правительства»,— неожиданно заявил СМИ Геннадий Тушнолобов в ответ заявление Виктора Басаргина

Виктор Басаргин недолго пользовался плодами разрешенного конфликта — вскоре он написал заявление об уходе с поста. Геннадий Тушнолобов, в отличие от него, задержался в руководстве края. Заксобрание и новая краевая власть доверили ему пост главы контрольно-счетной палаты Прикамья. В 2017 году он стал почетным гражданином Соликамска. На фото: Геннадий Тушнолобов на военных сборах, 2013 год

Виктор Басаргин недолго пользовался плодами разрешенного конфликта — вскоре он написал заявление об уходе с поста. Геннадий Тушнолобов, в отличие от него, задержался в руководстве края. Заксобрание и новая краевая власть доверили ему пост главы контрольно-счетной палаты Прикамья. В 2017 году он стал почетным гражданином Соликамска. На фото: Геннадий Тушнолобов на военных сборах, 2013 год

В 2023 году контракт Геннадия Тушнолобова на посту главы КСП истекает, но, по данным «Ъ-Прикамье», на пенсию выходить он не собирается. «Не прогибается перед выше-, ниже- и рядомстоящими, берет на себя ответственность. “Профессиональное заболевание” руководителей высокого уровня, политиков — подхалимаж перед руководством, популизм перед подчиненными, электоратом. Петровича в этих состояниях я представить не могу»,— так охарактеризовал политика бывший спикер заксобрания Евгений Сапиро. На фото: Геннадий Тушнолобов и Евгений Сапиро, 2004 год

В 2023 году контракт Геннадия Тушнолобова на посту главы КСП истекает, но, по данным «Ъ-Прикамье», на пенсию выходить он не собирается. «Не прогибается перед выше-, ниже- и рядомстоящими, берет на себя ответственность. “Профессиональное заболевание” руководителей высокого уровня, политиков — подхалимаж перед руководством, популизм перед подчиненными, электоратом. Петровича в этих состояниях я представить не могу»,— так охарактеризовал политика бывший спикер заксобрания Евгений Сапиро. На фото: Геннадий Тушнолобов и Евгений Сапиро, 2004 год

Геннадий Тушнолобов активно занимается спортом. Хорошо играет в баскетбол, футбол, большой теннис. В детстве занимался десятиборьем. На фото: Геннадий Тушнолобов в финале турнира «Большой Тандем», 1997 год

Геннадий Тушнолобов активно занимается спортом. Хорошо играет в баскетбол, футбол, большой теннис. В детстве занимался десятиборьем. На фото: Геннадий Тушнолобов в финале турнира «Большой Тандем», 1997 год

Геннадий Тушнолобов и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович играют в баскетбол, Березники, 2015 год

Геннадий Тушнолобов и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович играют в баскетбол, Березники, 2015 год

Особая его любовь — хоккей. Долгие годы Геннадий Тушнолобов был президентом хоккейного клуба «Молот-Прикамье». На фото: Геннадий Тушнолобов принимает участие в мачте с журналистами, 1999 год

Особая его любовь — хоккей. Долгие годы Геннадий Тушнолобов был президентом хоккейного клуба «Молот-Прикамье». На фото: Геннадий Тушнолобов принимает участие в мачте с журналистами, 1999 год

Геннадий Тушнолобов на встрече с конструктором Михаилом Калашниковым, 2000 год

Геннадий Тушнолобов на встрече с конструктором Михаилом Калашниковым, 2000 год

На фото: Геннадий Тушнолобов на открытии Пермского Суворовского училища, 2015 год

На фото: Геннадий Тушнолобов на открытии Пермского Суворовского училища, 2015 год

Геннадий Тушнолобов женат, жена — преподаватель иностранного языка, в семье два сына, оба окончили ПГУ

Геннадий Тушнолобов женат, жена — преподаватель иностранного языка, в семье два сына, оба окончили ПГУ

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

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Будущий премьер прикамского правительства родился в Свердловской области — в поселке Азанка Верхне-Тавдинского района. О своих родителях он не распространялся, отмечая лишь, что родился в семье служащих. В детстве мечтал стать космонавтом. На фото: Геннадий Тушнолобов в первом классе, 1961 год

Геннадий Тушнолобов окончил среднюю школу в свердловском Ирбите, и вскоре переехал в Пермскую область, трудоустроившись электромонтером на Березниковском титано-магниевом комбинате. Потом ушел в армию, проходил службу в войсках спецсвязи. После службы вернулся в Березники. На фото: Геннадий Тушнолобов — курсант. Начало службы в армии. Получил специальность связиста, 1972 год

Вскоре поступил в Пермский горный институт, который окончил в 1980 году. На фото: Геннадий Тушнолобов на военных сборах в Елани, 1980 год

По распределению попал в производственное объединение «Уралкалий», в котором прошел путь от проходчика участка до заместителя начальника по производству Березниковского шахтостроительного управления. В 1985 году переехал в Соликамск, где трудоустроился заместителем директора по производству на выделившийся из «Уралкалия» Соликамский калийный комбинат — ПО «Сильвинит». С 1986 года в течение трех лет руководил большим производством — третьим Соликамским рудоуправлением ПО «Сильвинит», которое в 1988 году было признано лучшим предприятием Министерства по производству минеральных удобрений СССР. На фото: директор рудоуправления Соликамска Геннадий Тушнолобов 1 мая 1987 года

В 1989 году будущий премьер покинул промышленность, чтобы возглавить администрацию Соликамска. На этом посту он задержался на целых восемь лет, и за этот период стал одним из самых популярных мэров Прикамья, заслужив титул «народного». Любые проявления чиновничьего чванства в своей администрации Тушнолобов пресекал немедленно. На фото: избранный мэром Соликамска Геннадий Тушнолобов, 1990 год

Благодаря своему незаурядному ораторскому искусству и организационным способностям мог договариваться с любыми бизнесменами. «Я был свидетелем общения мэра Тушнолобова с генеральными директорами высшего уровня: Виктором Барановым, Петром Кондрашевым, Анатолием Щелконоговым, с шахтерами в забое шахты “Скальной”, с губернаторами Борисом Кузнецовым и Геннадием Игумновым, депутатами ландтага Нижней Саксонии в Ганновере… Везде он был разным и в то же время одинаково компетентным, доброжелательным, но настойчивым»,— вспоминал бывший спикер заксобрания Пермской области Евгений Сапиро. С 1990-го по 1993 год Геннадий Тушнолобов работал народным депутатом РСФСР от Севера Пермской области, в том числе от Соликамска. На фото: Геннадий Тушнолобов на открытии перинатального центра в Соликамске, 1993 год

Первый сотовый телефон в Пермском крае появился в Соликамске, когда Геннадий Тушнолобов был градоначальником. На фото: депутат заксобрания Геннадий Тушнолобов, 1994 год

В 1997 году победивший на выборах губернатора Прикамья Геннадий Игумнов пригласил деятельного мэра в свою команду, в которой он занял пост первого вице-губернатора. Геннадию Тушнолобову поручили курировать госимущество и промышленность. Вскоре он стал действительно первым и незаменимым в областной администрации. На фото: Геннадий Игумнов и Геннадий Тушнолобов, 1996 год, инаугурация

В администрации Геннадий Тушнолобов был назначен ответственным за восстановление Белогорского монастыря. На фото: совещание в Белогорье, 1998 год

Под его руководствам была разработана программа реструктуризации Кизеловского угольного бассейна, когда в короткие сроки предстояло вывезти из города тысячи шахтеров закрывшегося объединения «Кизелуголь». В кратчайшие сроки выдано более 18 тыс. государственных жилищных сертификатов, что позволило решить острую социальную проблему. На фото: Геннадий Тушнолобов в Кизеле на рыбалке с вице-премьером РФ Вадимом Густовым, 1998 год

Государство делегировало Геннадия Тушнолобова в советы директоров различных предприятий. На фото: Геннадий Тушнолобов и Геннадий Игумнов проводят встречу с руководством Pratt & Whitney на «Пермских моторах», 1998 год

Осенью 2000 года, когда между губернатором Геннадием Тушнолобовым и мэром Перми Юрием Трутневым разгорелся памятный конфликт из-за выборов главы региона, первый замгубернатора принял сторону шефа. Осенью Геннадий Тушнолобов выдвинулся на пост главы Перми. В этой предвыборной кампании Юрий Трутнев сделал ставку на своего протеже — начальника УВД Перми Аркадия Каменева. На фото: администрация губернатора Геннадия Игумнова, 2000 год

Геннадий Тушнолобов строил свою кампанию именно как успешный мэр Соликамска. И преуспел в предвыборной гонке — в первом туре за него проголосовали 21% пермяков, тогда как за милиционера отдали свои голоса 20% пришедших на избирательные участки горожан. Но во втором туре бывший мэр Соликамска все же проиграл 1% (48 против 47%). На фото: Геннадий Тушнолобов посещает «Перммолоко», 2000 год

Большинство членов команды Геннадия Игумнова после прихода Юрия Трутнева лишились работы. Геннадий Тушнолобов вслед за своим бывшим начальником трудоустроился в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», где курировал работу кадров и персонала. На фото: гендиректор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Андрей Кузяев и Геннадий Тушнолобов, 1998 год

Перезапустить политическую карьеру помогло заксобрание. Политик уже работал там в первом созыве, будучи главой Соликамска. Избраться в парламент от своего северного округа ему не составило труда. Он избирался депутатом еще трижды — в 2001, 2006 и 2011 годах. Был главой экономического комитета. На фото: депутаты заксобрания Валерий Сазанов, Николай Демкин, Виктор Кобелев и председатель экономического комитета Геннадий Тушнолобов, 2004 год

В этот период Геннадий Тушнолобов становится одним из лидеров «Единой России». После неудачных для партии власти выборов в 2006 году (в заксобрание края на третье место прошел «Союз правых сил») в отставку уходит глава реготделения Владимир Рыбакин. Вскоре лидером единороссов становится Геннадий Тушнолобов. На фото: Геннадий Тушнолобов на партийной конференции в Ульяновске, 2010 год

При нем партия становится более консервативной и фактически переходит в оппозицию либеральному губернатору Олегу Чиркунову. В 2010 году руководство «Единой России» представило президенту Дмитрию Медведеву списки кандидатур на должность губернатора Пермского края. В него помимо Олега Чиркунова вошел и Геннадий Тушнолобов. На фото: Геннадий Тушнолобов на выездном совещании, 2007 год

Краевые власти неоднократно пытались сместить неудобного лидера регионального отделения, который нередко критиковал их за «культурную революцию». В итоге Геннадий Тушнолобов покинул пост, отдав его губернаторскому соратнику Валерию Сухих.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Коршунов

Казалось бы, Геннадий Тушнолобов окончательно покинул пермский политический олимп, но смена губернаторской власти в 2012 году развернула ситуацию. Новому губернатору, «варягу» из Свердловской области Виктору Басаргину, после ареста Романа Панова отчаянно требовался премьер-министр из числа местной элиты, который помог бы ему управлять регионом. Геннадий Тушнолобов обладал опытом и авторитетом. На фото: Виктор Басаргин и Геннадий Тушнолобов на совещании, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Виктор Басаргин представлял Геннадия Тушнолобова как кандидата в председатели правительства, его характеристику губернатор завершил словами: «…он честный, грамотный и порядочный человек». «Я бы к ней добавил лишь одно: с хорошим чувством юмора»,— говорит Евгений Сапиро. На фото: председатель правительства Геннадий Тушнолобов и депутат заксобрания Дмитрий Скриванов, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

В 2013 году Геннадий Тушнолобов неожиданно занял первое место в рейтинге богатых чиновников Пермского края. Его доход за 2013 год составил 25,2 млн руб. Позже глава правительства неоднократно заявлял, что попал в список «случайно»: после вступления в должность по закону он должен был избавиться от ценных бумаг, поэтому продал акции «Сильвинита» — очень удачно. «Это мое наследство советского времени»,— объяснял пермским СМИ сделку Геннадий Тушнолобов

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Во главе правительства Геннадий Тушнолобов проводил самостоятельную политику, чем вызывал раздражение у собственных заместителей, которых привез с собой губернатор-«варяг». Наиболее острый конфликт у него случился с доверенным лицом губернатора — Олегом Демченко. За время работы Геннадия Тушнолобова в качестве главы правительства в пермские СМИ несколько раз просачивалась информация о его возможной отставке. Сначала краевые власти пытались «пристроить» «неудобного» премьера в пермский «Газпром». На фото: Геннадий Тушнолобов на церемонии передачи олимпийского огня, 2014 год

Внутренний кризис в кабмине Виктора Басаргина привел к тому, что он сам возглавил правительство. Геннадию Тушнолобову была предложена должность председателя совета директоров в Корпорации развития Пермского края, но он и тут проявил самостоятельность. «Нет документов, о которых пишет администрация губернатора. Никто никуда не ушел, все исполняют свои обязанности, как и раньше. Позвоните любому министру, уточните. Я завтра не только выхожу на работу, но и веду заседание правительства»,— неожиданно заявил СМИ Геннадий Тушнолобов в ответ заявление Виктора Басаргина

Виктор Басаргин недолго пользовался плодами разрешенного конфликта — вскоре он написал заявление об уходе с поста. Геннадий Тушнолобов, в отличие от него, задержался в руководстве края. Заксобрание и новая краевая власть доверили ему пост главы контрольно-счетной палаты Прикамья. В 2017 году он стал почетным гражданином Соликамска. На фото: Геннадий Тушнолобов на военных сборах, 2013 год

В 2023 году контракт Геннадия Тушнолобова на посту главы КСП истекает, но, по данным «Ъ-Прикамье», на пенсию выходить он не собирается. «Не прогибается перед выше-, ниже- и рядомстоящими, берет на себя ответственность. “Профессиональное заболевание” руководителей высокого уровня, политиков — подхалимаж перед руководством, популизм перед подчиненными, электоратом. Петровича в этих состояниях я представить не могу»,— так охарактеризовал политика бывший спикер заксобрания Евгений Сапиро. На фото: Геннадий Тушнолобов и Евгений Сапиро, 2004 год

Геннадий Тушнолобов активно занимается спортом. Хорошо играет в баскетбол, футбол, большой теннис. В детстве занимался десятиборьем. На фото: Геннадий Тушнолобов в финале турнира «Большой Тандем», 1997 год

Геннадий Тушнолобов и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович играют в баскетбол, Березники, 2015 год

Особая его любовь — хоккей. Долгие годы Геннадий Тушнолобов был президентом хоккейного клуба «Молот-Прикамье». На фото: Геннадий Тушнолобов принимает участие в мачте с журналистами, 1999 год

Геннадий Тушнолобов на встрече с конструктором Михаилом Калашниковым, 2000 год

На фото: Геннадий Тушнолобов на открытии Пермского Суворовского училища, 2015 год

Геннадий Тушнолобов женат, жена — преподаватель иностранного языка, в семье два сына, оба окончили ПГУ

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

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