Путь проходчика

Внутренний кризис в кабмине Виктора Басаргина привел к тому, что он сам возглавил правительство. Геннадию Тушнолобову была предложена должность председателя совета директоров в Корпорации развития Пермского края, но он и тут проявил самостоятельность. «Нет документов, о которых пишет администрация губернатора. Никто никуда не ушел, все исполняют свои обязанности, как и раньше. Позвоните любому министру, уточните. Я завтра не только выхожу на работу, но и веду заседание правительства»,— неожиданно заявил СМИ Геннадий Тушнолобов в ответ заявление Виктора Басаргина