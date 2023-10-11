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Путь проходчика
Геннадию Тушнолобову — 70
Сегодня отмечает 70-летие один из самобытных, незаурядных политиков Прикамья — Геннадий Тушнолобов. Калийщик (прошел путь от проходчика до директора рудоуправления), глава Соликамска в перестроечные и первые рыночные годы, первый заместитель губернатора Пермской области (по приватизации), председатель правительства Пермского края, глава контрольно-счетной палаты Прикамья. О жизненном пути Геннадия Тушнолобова — в фотогалерее «Ъ-Прикамье»
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