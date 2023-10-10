Портфель просроченной ипотеки в Курганской области снизился на 10%

На 1 сентября объем просроченной задолженности по ипотеке в Курганской области составил 153 млн руб. Это на 10%, или на 17 млн руб., меньше, чем в начале года. Об этом следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант».

В целом по РФ объем просроченной ипотеки с 1 января увеличился на 3% и превысил 60,6 млрд руб. Среди регионов РФ наибольший абсолютный прирост отмечен в Московской области (+702 млн руб.), Краснодарском крае (+403 млн руб.), Дагестане (+287 млн руб.) и Москве (+282 млн руб.).

Гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» ожидает ускорения прироста объема просроченной ипотечной задолженности к концу года.

«С рынка ушел ипотечный покупатель из-за роста ставок, в итоге заемщики не могут быстро реализовать жилье, чтобы погасить задолженность. Плюс постепенно портфель наполняется отложенными проблемными ипотеками, массово реструктурированными банками осенью 2022 года по программе "кредитных каникул"»,— поясняет Денис Аксенов.

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