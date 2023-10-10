Полицейский ушел неожиданно

В Новосибирской области МВД проводит проверку по факту обнаружения тела старшего сержанта полиции Романа Красикова во дворе одного из домов в городе Карасуке. По данным источника «Ъ», сотрудник оставил предсмертную записку, в которой якобы пожаловался на начальника местного отделения.

Тело сотрудника полиции было обнаружено во дворе одного из частных домов в городе Карасуке Новосибирской области. «В настоящее время по данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в ведомстве. Погибшим оказался старший сержант, полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых межмуниципального отдела МВД «Карасукский» Роман Красиков.

По данным источника «Ъ-Сибирь», знакомого с обстоятельствами дела, Роман Красиков был сотрудником «Карасукского» уже долгое время. На службу в полицию он пришел в 2013 году, в 2019–2020 годах проходил срочную службу, а затем вернулся в органы внутренних дел. В последний день своей жизни старший сержант, как обычно, утром прибыл на работу в отдел на ул. Октябрьской. В 9:40 он вооружился табельным пистолетом ПМ и отправился на задание. До 13:00 был задействован в следственных действиях, в проверке показаний на месте.

Затем Роман Красиков уехал на обед и должен был вернуться в отдел в 13:45, но не вернулся, и, по предварительным данным, никто его живым больше не видел.

На телефонные звонки коллег полицейский после обеда не отвечал.

Роман Красиков не был женат и проживал вместе с родителями. Его отец работает монтером пути на путевой машинной станции Западно-Сибирской железной дороги. Именно он, вернувшись домой, в 17:20 обнаружил тело сына во дворе.

При осмотре тела выяснилось, что старший сержант оставил короткую предсмертную записку. Она была вложена в служебное удостоверение. В ней он якобы пожаловался на начальника отделения.

Для знавших Романа Красикова происшедшее стало неожиданностью. О конфликтах старшего сержанта с начальником ничего известно не было.

Кредитов Роман Красиков не брал. Также никто не слышал, чтобы он высказывал суицидальные намерения. Полицейского не относили и к числу нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании.

По данным «Ъ-Сибирь», место происшествия осмотрели несколько сотрудников областного полицейского главка. Проведение проверки начальник ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков поручил и. о. начальника управления по работе с личным составом полковнику полиции Сергею Холкину.

Валентин Романов, Новосибирск