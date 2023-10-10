Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полицейский ушел неожиданно

В Новосибирской области проводят проверку после смерти старшего сержанта

В Новосибирской области МВД проводит проверку по факту обнаружения тела старшего сержанта полиции Романа Красикова во дворе одного из домов в городе Карасуке. По данным источника «Ъ», сотрудник оставил предсмертную записку, в которой якобы пожаловался на начальника местного отделения.

Тело сотрудника полиции было обнаружено во дворе одного из частных домов в городе Карасуке Новосибирской области. «В настоящее время по данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в ведомстве. Погибшим оказался старший сержант, полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых межмуниципального отдела МВД «Карасукский» Роман Красиков.

По данным источника «Ъ-Сибирь», знакомого с обстоятельствами дела, Роман Красиков был сотрудником «Карасукского» уже долгое время. На службу в полицию он пришел в 2013 году, в 2019–2020 годах проходил срочную службу, а затем вернулся в органы внутренних дел. В последний день своей жизни старший сержант, как обычно, утром прибыл на работу в отдел на ул. Октябрьской. В 9:40 он вооружился табельным пистолетом ПМ и отправился на задание. До 13:00 был задействован в следственных действиях, в проверке показаний на месте.

Затем Роман Красиков уехал на обед и должен был вернуться в отдел в 13:45, но не вернулся, и, по предварительным данным, никто его живым больше не видел.

На телефонные звонки коллег полицейский после обеда не отвечал.

Роман Красиков не был женат и проживал вместе с родителями. Его отец работает монтером пути на путевой машинной станции Западно-Сибирской железной дороги. Именно он, вернувшись домой, в 17:20 обнаружил тело сына во дворе.

При осмотре тела выяснилось, что старший сержант оставил короткую предсмертную записку. Она была вложена в служебное удостоверение. В ней он якобы пожаловался на начальника отделения.

Для знавших Романа Красикова происшедшее стало неожиданностью. О конфликтах старшего сержанта с начальником ничего известно не было.

Кредитов Роман Красиков не брал. Также никто не слышал, чтобы он высказывал суицидальные намерения. Полицейского не относили и к числу нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании.

По данным «Ъ-Сибирь», место происшествия осмотрели несколько сотрудников областного полицейского главка. Проведение проверки начальник ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков поручил и. о. начальника управления по работе с личным составом полковнику полиции Сергею Холкину.

Валентин Романов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...