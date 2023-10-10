В Обществе слепых пожаловались на новые петербургские автобусы

Новые автобусы, курсирующие в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2022 года, неудобны для незрячих, заявил на конференции в ТАСС председатель петербургского отделения Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.

По его словам, это новые, современные автобусы, в которых есть климат-контроль, интернет, розетки для зарядки смартфонов, низкие полы, однако для незрячих в них применены не лучшие инженерные решения. Проблемой для людей с нарушениями зрения является поиск кнопки для открытия дверей, а также высокое расположение поручней.

Эту тему, по словам господина Колосова, представители Всероссийского общества слепых обсудят на мероприятиях, посвященных Международному дню белой трости, которые пройдут в Петербурге с 15 октября по 13 ноября.

По словам заместителя директора по соцвопросам центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Петербурга Ольги Талятовой, сейчас в городе около восьми тыс. людей, у которых есть ограничения по зрению.

С 1 апреля 2022 года в Петербурге действует новая модель транспортного обслуживания. На улицы города выпустили около трех тысяч автобусов российского и белорусского производства.

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