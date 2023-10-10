В следующем году дети мобилизованных татарстанцев снова бесплатно отдохнут в детских лагерях

В 2024 году дети мобилизованных жителей Татарстана вновь бесплатно отдохнут в детских оздоровительных лагерях стационарного и пришкольного типа. Об этом на совещании в Кабмине региона заявил глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

По его словам, в 2023 году в лагерях отдохнули 2,8 тыс. детей мобилизованных. «Эту работу мы продолжим и в осенний, и в зимний период, и в течение следующего года»,— сказал господин Садыков.

"Ъ-Казань"