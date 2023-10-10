Житель Новороссийска осужден за создание экстремистского сообщества

Октябрьский районный суд Новороссийска признал Максима Тихомирова виновным в создании экстремистского сообщества, молодой человек приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и пресс-служба краевого следственного управления СКР. При назначении наказания суд учел, что на момент совершения преступления подсудимым был несовершеннолетним.

По данным суда, Максим Тихомиров приехал в Краснодарский край из Республики Хакасия в мае 2022 года. Молодой человек придерживался неонацистской идеологии и решил найти единомышленников на новом месте жительства, он создал чат в одном из мессенджеров и добавил в чат пятерых жителей Новороссийска. Максим Тихомиров опубликовал литературу экстремистской направленности и призвал единомышленников готовить нападения на лиц других национальностей, а также организовывать акции против действующей власти. Реализовать свои планы участникам группировки не удалось – в январе 2023 года деятельность экстремистского сообщества была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Максим Тихомиров признал себя виновным, с момента задержания он находится под стражей. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок 4 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.

Анна Перова, Краснодар