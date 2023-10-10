Софья Юдина сменит руководящую должность в «Центре 800» на работу в «Тавриде»

Директор нижегородского АНО «Центр 800» Софья Юдина с 2024 года перейдет на работу в руководство всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» на должность заместителя директора. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в «Центре 800», до конца 2023 года она будет работать в АНО, чтобы завершить ряд начатых проектов и передать дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий „Центр-800“» было учреждено нижегородскими властями весной 2019 года. Эта некоммерческая организация создавалась под празднование 800-летия Нижнего Новгорода, она занималось организацией праздничных и культурных мероприятий. После юбилея «Центр 800» продолжил свою работу.

В правительстве заявляли, что через АНО легче привлекать внебюджетное финансирование под цели и задачи, для которых «Центр 800» создавался. При этом деятельность АНО ежегодно на сотни миллионов рублей финансируется и за счет средств областного бюджета.

По данным СПРАК-Интерфакс, с 14 сентября 2023 года АНО «Центр 800» в статусе исполняющего обязанности директора возглавляет Ярослав Крутовский. Официально по итогам 2022 года выручка АНО «Центр 800» составила 113,6 млн руб., чистая прибыль — 123,7 млн руб. Основным видом деятельности является организация отдыха и развлечений.

Андрей Репин