«Рентабельность продаж на маркетплейсах сегодня выше, чем в магазинах»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 5 октября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия в этот раз стал основатель сети магазинов посуды и люстр AURA of ВОНЕМIA Александр Дубовик. Предприниматель поделился некоторыми секретами ведения бизнеса, рассказал, в чем заключается выгода маркетплейсов, и как ему удается управлять магазинами удаленно.

Спикер бизнес-завтрака основатель сети магазинов посуды и люстр AURA of ВОНЕМIA Александр Дубовик

Фото: Софья Пшеничная

Свой первый магазин Александр открыл в 1997 году. Бизнес быстро набрал обороты. А дефолт 1998 года открыл для краснодарского предпринимателя новые возможности. Александр Дубовик вышел на новые рынки, запустил новые магазины. Сегодня его сеть насчитывает 30 магазинов практически во всех российских городах-миллионниках.

Как рассказал господин Дубовик, вначале он закупал оптом посуду в Чехии. Но из-за некачественной дистрибуции стал напрямую заказывать продукцию в Китае — до 50 контейнеров в год. Работа без посредников дала возможность инвестировать в развитие компании.

Элина Павленко — рекламный агент компании «Аффикс»

Фото: Софья Пшеничная

Идея продавать люстры появилась случайно. Александр решил более рационально использовать свободное пространство в магазинах. «Когда снимешь торговое помещение, то платишь аренду, по сути, за пол. А потолок при этом пустует. Я решил восполнить этот пробел»,— рассказал спикер.

Формат магазинов — небольшой, от 100 до 200 метров. По словам Александра, такой формат в свое время был выбран для того, чтобы попадать под упрощенную систему налогообложения. Самый посещаемый магазин, обеспечивающий наибольшую долю продаж, находится в Москве — в самом большом в Европе торговом центре «Авиапарк».

Александр Полиди — экономист, профессор, сооснователь КубА клуба, Алексей Пшеничный — сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига», Александр Дубовик

Фото: Софья Пшеничная

«Основную прибыль мы получаем на крупных чеках. Но очень хорошую поддержку дают и небольшие покупки — наборы бокалов, чайных пар, подарочные наборы. Это основная масса покупок»,— отметил господин Дубовик.

По словам Александра, более половины магазинов сети — это стрит-ритейл. Это позволило компании легко пережить пандемию, поскольку в уличных магазинах можно было использовать онлайн-технологии продаж.

«Наблюдая за тем, как закрывалась торговля за рубежом, мы поняли, что то же самое будет и в России. Поэтому подготовились заранее. У нас всегда имелись запасы на складе, были пять контейнеров, которые стояли в очереди на разгрузку. Плюс кое-что было готово к производству. Поэтому перебои поставок в течение трех-шести месяцев на нас не сказались никак. Мы не сократили ни одного сотрудника и безболезненно прошли сложный период. Более того, 2020 год для нас стал одним из лучших за все время существования компании»,— вспоминает Александр Дубовик.

Вероника Чернышова — директор по маркетингу компании «Богемия»

Фото: Софья Пшеничная

Как отметил спикер, в последнее время идет сильное давление на розницу со стороны маркетплейсов. Но компания движется и в этом направлении. Цель — в ближайшие два-три года разделить ассортимент, который продается на маркетплейсах, и ассортимент, который реализуется в магазинах. Чтобы магазины увести в сегмент с более высоким средним чеком, а онлайн-площадки наполнять товаром более подходящей ценовой категории. На сегодня доля маркетплейсов составляет порядка 15% от выручки компании. Рентабельность продаж на маркетплейсах на сегодня выше, чем в магазинах.

«В компании я не зацикливаю все на себе, а грамотно делегирую полномочия. Мне удалось выстроить систему, при которой люди сами могут принимать локальные решения»,— рассказал господин Дубовик.

По его словам, если долго не посещаешь свои магазины, то теряешь реальность происходящего. Невозможно принимать точные и правильные решения, находясь далеко. Дистанционно можно провести планерки, получить цифры. Но нельзя прочувствовать атмосферу внутри компании. Людей нужно чувствовать на местах.

Гости и резиденты КубА Клуба

Фото: Софья Пшеничная

Отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба, спикер перечислил пять, по его мнению, основных функций собственника бизнеса: генерировать идеи, доверять, контролировать, поощрять, отвечать за принятые решения.

«Моя роль как собственника заключается в том, чтобы создать, развить и отойти в сторону»,— резюмировал Александр Дубовик.

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