В Петербурге задержали учителя обществознания за реабилитацию нацизма на уроках

Учитель из гимназии №526 Московского района Санкт-Петербурга Игорь Хухров задержан полицией по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает РАПСИ.

В петербургскую полицию попали записи уроков, которые вел преподаватель. После их изучения в отношении господина Хухрова было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием служебного положения). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам источника РАПСИ, учитель говорил своим ученикам, что рейхсканцлер Германии с 1933 по 1945 годы Адольф Гитлер не планировал уничтожать население СССР. Он не рассказывал школьникам о том, что граждане СССР содержались в концентрационных лагерях. Преподаватель запрещал ученикам носить георгиевские ленты на 9 мая. Эксперты отметили, что в речи Игоря Хухрова содержалась нецензурная лексика, жаргонизмы, оскорбительные клички в отношении африканцев и евреев.

Ранее он также работал учителем обществознания в губернаторском физико-математическом лицее №30. На странице лицея есть его страница. На ней сообщается, что Игорь Хухрова преподает в школах с 1993 года, имеет квалификацию «Учитель высшей категории», в 2011 году выиграл в конкурсе «Учитель года» в Василеостровском районе Петербурга. Он также является экспертом ЕГЭ по обществознанию.

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