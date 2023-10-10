В Татарстане мужчину осудят за гибель 13-летнего подростка на воде

В ближайшее время в Татарстане будут судить 31-летнего мужчину из Нурлатского района. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности и в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Трагедия произошла в июле этого года в Староильдеряковском сельском поселении Аксубаевского района. Обвиняемый, будучи на местном водоеме, посадил на надувной матрас двоих несовершеннолетних 13 и 17 лет, после отплыл с ними далеко от берега, зная, что дети не умеют плавать. Затем он допустил переворачивание плавательного средства, и дети упали в воду, уточнили в СКР.

В результате 13-летний несовершеннолетний утонул, а 17-летней девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

"Ъ-Казань"