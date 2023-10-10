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Коммерсантъ FM
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Налог примеряют к кадастру

Как сильно может вырасти нагрузка на предпринимателей

Налог на недвижимость для бизнеса хотят рассчитывать по кадастру. Как выяснили «Ведомости», такая идея содержится в «Основных направлениях бюджетной политики», которые подготовил Минфин. В ведомстве, впрочем, говорят, что только изучают механизм и в ближайшей перспективе его вводить не планируется. Сейчас таким образом рассчитываются налоги для владельцев торговых и офисных центров, а также объектов общепита. В остальных случаях речь идет о так называемой остаточной стоимости.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Если подход к расчету изменят, предпринимателям придется платить больше, объясняет партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Предположим, вы купили здание за 100 млн руб. — это первоначальная стоимость. В течение года вы можете его амортизировать. Каждый месяц цена объекта уменьшается на эту так называемую норму амортизации.

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Допустим, в год вы списываете 10 млн руб. амортизации, то есть средняя остаточная стоимость по году у него будет в районе 93 млн руб. И вот из этой суммы высчитывается налог. Чем старше здание, тем меньше у него остаточная стоимость, и налог усыхает. Причем она может у вас быть достаточно маленькая, а на рынке объект может стоить дорого, потому что он, например, в центре города, в хорошей локации и так далее.

Как показала практика предыдущих лет, налоговая нагрузка на владельцев недвижимости в основном увеличивается. Если мы посмотрим статистику споров по кадастровой стоимости, сам их факт показывает, что либо граждане, либо бизнес не совсем согласны с такой кадастровой оценкой. В прошлом году было в районе 13 тыс. исков, то есть довольно много, объекты оспаривали более 20 тыс., где-то на 27-37% снижали кадастровую стоимость. Это тоже подтверждает тот факт, что кадастровая оценка не совсем точная. И этот механизм позволяет государству подкручивать сборы по данному налогу».

По данным Минфина, в 2020 году только 40% объектов недвижимости облагались налогом исходя из кадастровой стоимости. Почему эта оценка часто вызывает споры? На этот вопрос “Ъ FM” ответил член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«С учетом того, что оценщики стараются приблизить кадастровую стоимость к рыночной, повышенные налоги грозят налогоплательщикам постоянно, то есть, возможно, сумма налога будет увеличиваться каждый год, поскольку рыночная цена недвижимости тоже меняется.

Кадастровая оценка является массовой и не учитывает особенности каждого объекта. А все они уникальны, и при проведении такой оценки упускаются некоторые моменты, которые очень важны для определения рыночной стоимости недвижимости, и именно это вызывает споры и доходит даже до суда. Сам процесс, естественно, непростой, иногда он занимает год. Нужно нанимать юристов, у которых есть практика. Не каждому собственнику этот процесс доступен».

Перевод бизнеса на расчеты по кадастровой стоимости обсуждается несколько лет. В Минфине говорили, что такая мера увеличит поступления в региональные бюджеты. Министр Антон Силуанов предупреждал о рисках дополнительной нагрузки на бизнес, но саму идею поддерживал.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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