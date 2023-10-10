«Сормовская кондитерская фабрика» продала долю в АО «Конфектор» за 69 млн рублей

ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Нижний Новгород) продала почти 72 млн. принадлежащих ей акций АО «Конфектор» за 69 млн руб. По данным официальных ресурсов раскрытия информации, покупателем акций выступил холдинг «Объединенные кондитеры», под управлением которого работает «Сормовская кондитерская фабрика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Принадлежащие фабрике акции составляют 2,3% в уставном капитале АО «Конфектор». Стоимость одной акции составила 69 коп.

Сделка купли-продажи была совершена 9 октября. В этот же день холдинг «Объединенные кондитеры» выкупил акции АО «Конфектор» еще нескольких предприятий. Так, у ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» было куплено 651,5 млн акций за 625,4 млн руб., у ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 643,4 млн акций за 617,7 млн руб., у ПАО «Красный октябрь» — 1,4 млрд. акций за 1,37 млрд руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, ОАО «Сормовская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году. Уставный капитал — 1,8 млн руб. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых изделий. Входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Выручка в 2022 году — 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 342,3 млн руб.

Андрей Репин