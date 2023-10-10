Гособвинение предложило освободить вице-премьера Башкирии от наказания за подлог

В Верховном суде Башкирии сегодня начались прения в рамках рассмотрения апелляционных жалоб вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова. В июне Ленинский райсуд Уфы признал их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима на срок от трех до шести лет. Как было установлено в суде, в 2017 году подсудимые изготовили и подписали акты приемки и ввода в эксплуатацию очистных сооружений в поселке Маячный под Кумертау, несмотря на то, что объект был построен с нарушениями. Вину осужденные не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Представитель гособвинения Вадим Идрисов предложил судебной коллегии по уголовным делам освободить осужденных от наказания за служебный подлог, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности, а по второй статье — ужесточить приговор. Бориса Беляева прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы, Рамзиля Кучарбаева — к семи годам и десяти месяцам, Шадмурата Бикимбетова — к семи годам, а Юрия Курова и Рамиля Сафина — к шести годам лишения свободы.

Прения продолжатся 13 октября.

Венера Хисамова

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