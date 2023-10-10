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Наркокурьера интернет-магазина задержали в Удмуртии на Якшур-Бодьинском тракте

В Удмуртии на 7 км Якшур-Бодьинского тракта задержали 26-летнюю ижевчанку, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в кармане ее одежды обнаружили синтетический наркотик массой 49,9 гр. В салоне автомобиля нашли электронные весы и упаковочный материал.

По словам задержанной, она является закладчицей интернет-магазина по продаже наркотиков, а сверток забрала из тайника в лесополосе. Партию она должна была расфасовать и сбыть бесконтактным способом.

По факту покушения на сбыт наркотиков возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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